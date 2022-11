Die Niederlande stellen der Ukraine 110 Millionen Euro zur Verfügung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Niederlande werden der Ukraine weitere 110 Millionen Euro für den Wiederaufbau ihres Energiesystems zur Verfügung stellen. Dies teilte die niederländische Ministerin für Binnenhandel und Entwicklungszusammenarbeit, Lishe Schreinemacher, mit.

„Die Ukraine bereitet sich auf einen strengen Winter vor. Die Hälfte der Energieversorgungssysteme ist zerstört. In den kommenden Monaten werden die Ukrainer mit zermürbenden Bedingungen konfrontiert sein. Die Niederlande werden weitere 110 Millionen Euro (insgesamt 180 Millionen Euro) bereitstellen, um in diesem Winter die Energieversorgung und den Wohnungsbau zu unterstützen. Wir stehen an der Seite der Ukraine“, sagte sie.