Notstromausfälle in der Ukraine - Büro des Präsidenten

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In mehreren Regionen der Ukraine wurden aufgrund von Überflügen in Stromanlagen landesweit Notstromausfälle eingeführt. Dies teilte das Präsidialamt am Freitag, dem 16. Dezember, mit.

„Bitte beachten Sie die Stromausfälle und die vorübergehenden Unterbrechungen der Wasser- und Wärmeversorgung“, heißt es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass der staatliche Notdienst, die Energieversorgung und alle anderen Dienste an den betroffenen Orten tätig sind…