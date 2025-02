Schaheds Angriff auf Mykolajiw: 100.000 Menschen ohne Heizung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Infolge des russischen Angriffs auf die Infrastruktur von Mykolajiw sind nach Angaben des Ministeriums für Gemeinden und Gebietsentwicklung der Ukraine mehr als 100.000 Menschen ohne Heizung. 760 Wohngebäude, 27 Vorschulen, 39 Schulen und 20 Gesundheitseinrichtungen sind ohne Heizung. „Ab sofort werden in der Stadt Heizkanonen eingesetzt, um die Bewohner mit Trinkwasser zu versorgen, und es wird daran gearbeitet, das Heizsystem zu füllen, um die Wasserversorgung der Wohngebäude und sozialen Einrichtungen wiederherzustellen. In den medizinischen Einrichtungen sind Kesselhäuser in Betrieb, die mit alternativen Brennstoffen betrieben werden“, heißt es in der Erklärung. Es wird darauf hingewiesen, dass Reparaturmannschaften derzeit aktiv arbeiten und alle notwendigen Dienste beteiligt sind, um die Wärmeversorgung schnell wiederherzustellen. „Die lokalen Behörden und die regionale Militärverwaltung tun zusammen mit den Versorgungsunternehmen alles, was möglich ist, um die Bewohner von Mykolajiw schnell wieder mit Wärme zu versorgen“, so das Ministerium. Zur Erinnerung: In der Nacht des 16. Februar griffen Russen Mykolajiw massiv an, was zu einem Brand führte, eine kritische Infrastruktureinrichtung fing Feuer und mehr als ein Dutzend Menschen wurden verletzt.