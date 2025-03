In der Region Odessa wurden zwei Menschen durch einen Drohnenangriff verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Seit heute Morgen ist die Stromversorgung in Tschernomorsk wiederhergestellt. Es gibt auch Wasser, Gas und Wärme in der Stadt.

In der Nacht zum Samstag haben russische Aggressoren die Region Odessa wiederholt mit Angriffsdrohnen angegriffen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt – in Odessa und Tschernomorsk, sagte der Leiter der Militärverwaltung der Region Odessa, Oleh Kiper, am 15. März in Telegram.

„Eine 61-jährige Frau wurde in Odessa verletzt. Sie erlitt Gesichtsverletzungen durch Glasscherben, die von einer Druckwelle verursacht wurden. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ebenfalls durch den ersten Angriff auf Tschernomorsk wurde ein 53-jähriger Mann verletzt. Er befindet sich in einem mittelschweren Zustand in einer medizinischen Einrichtung. Die Ärzte versorgen den Verwundeten mit allen notwendigen Hilfsmitteln“, schrieb er.

Nach Angaben von Kiper wurde in Odessa ein privates Wohnhaus teilweise zerstört und ein PKW beschädigt. Und in den Vororten sind im Gebäude eines Privatunternehmens Schäden am Dach, an Fenstern und Türen zu verzeichnen.

„Der Stand von heute Morgen in Tschernomorsk Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung – im normalen Modus. Auch die Stromversorgung ist dank des schnellen Einsatzes der Energietechniker wiederhergestellt worden. Die Arbeiten zur Beseitigung der Folgen der russischen Angriffe gehen weiter“, fügte der Beamte hinzu.