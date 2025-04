Russland greift ein Hochhaus in Cherson an: ein Feuer bricht aus (Video)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das russische Militär hat erneut die zivile Infrastruktur von Cherson angegriffen. Diesmal wurde ein mehrstöckiges Gebäude angegriffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Leiters des Präsidialamtes, Andrij Jermak, und lokale Telegram-Kanäle.

Lokalen Berichten zufolge hat das russische Militär heute, am 19. April, ein mehrstöckiges Gebäude in Cherson mit Drohnen angegriffen. Als Folge des Angriffs brachen in mindestens sechs Wohnungen Brände aus.

Es gibt derzeit keine Informationen über die Opfer des Angriffs.

Lokale Telegram-Kanäle berichten außerdem, dass der Drohnenangriff nach Angaben von Ruslan Mykhailevsky, dem Leiter des Öffentlichkeitsarbeitsteams der Gruppe Cherson, gegen 17 Uhr stattfand. Es ist bekannt, dass Rettungskräfte zum Brandort geschickt wurden.

Gleichzeitig hat Jermak bereits auf den russischen Angriff auf die Stadt reagiert.

„Die Russen greifen ständig Zivilisten in Cherson an“, sagte er.

Es ist anzumerken, dass es keine offiziellen Informationen über den Zeitpunkt gibt, zu dem die Invasoren Cherson angriffen, aber Informationen tauchten in der Öffentlichkeit nach 18:00 Uhr auf.

Putins „Oster-Waffenstillstand“