Der Oberste Gerichtshof wird einen neuen Vorsitzenden wählen, der Knjasjew ersetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Oberste Gerichtshof wird eine Plenarsitzung abhalten, in der die Frage der Wahl eines neuen Vorsitzenden und seines Stellvertreters behandelt wird. Dies teilte der Pressedienst des Obersten Gerichtshofs am Dienstag, den 23. Mai mit.

„Eine Sitzung des Plenums des Obersten Gerichtshofs wird am 26. Mai um 10.00 Uhr in den Räumlichkeiten des Obersten Gerichtshofs in der Pylyp Orlyk Straße 8 beginnen. Der Entwurf der Tagesordnung … sieht die Erörterung von Fragen zur Wahl des Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs und des stellvertretenden Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs vor“, heißt es in der Erklärung.

Gleichzeitig wird eine Sitzung des Plenums des Obersten Gerichtshofs auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Obersten Gerichtshofs übertragen. Vertreter der Massenmedien sind ebenfalls eingeladen.