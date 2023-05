Etwa eine Million Dollar aus der Bestechung von Knjasew konnte nicht gefunden werden - Staatsanwalt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei den Durchsuchungen konnte etwa eine Million Dollar nicht gefunden werden, die dem Ex-Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs Wsewolod Knjasew als Bestechungsgeld gegeben wurde, um die erforderliche Entscheidung zu treffen. Dies teilte der Staatsanwalt der Spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft Olexander Omelchenko im Obersten Justizrat mit, berichtet Ukrinform.

Nach Angaben des Staatsanwalts wurde das Geld in zwei Etappen an Knjasew überwiesen: 1 Mio. 350.000 Dollar wurden am 3. Mai und 450.000 Dollar am 15. Mai übergeben.

Die Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten 450.000 Dollar in der Wohnung von Knjasew, weitere 597.000 Dollar wurden in seinem Büro gefunden.