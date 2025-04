Dies ist der zweite Kadett, der innerhalb einer Woche Selbstmord begangen hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Leiche eines 19-jährigen Kadetten ist gefunden worden. Dies ist der zweite Tod eines Studenten der Grenzschutzakademie aus Chmelnyzkyj innerhalb einer Woche.

In der Bukowina wurde die Leiche eines Kadetten gefunden, der an der nach Bohdan Chmelnyzkyj benannten Nationalen Akademie des Staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine studiert hatte, mit Anzeichen von Schussverletzungen. Dies berichtete die Pressesprecherin der spezialisierten Staatsanwaltschaft im Bereich der Verteidigung der westlichen Region Yulia Schewtschenko, berichtet Suspilne am Samstag, den 19. April.

Ihr zufolge schoss sich heute gegen 18:20 Uhr ein 19-jähriger Kadett einer Militäruniversität aus Chmelnytschchyna, der im Zuständigkeitsbereich des Grenzkommandos von Czernowitz Dienst tat, mit der ihm anvertrauten Waffe in den Kopf. Derzeit arbeitet eine Ermittlungsgruppe zusammen mit Kriminalisten am Ort des Geschehens, der Tatort wird untersucht. Nach Abschluss der vorrangigen Maßnahmen wird über die Eintragung eines Strafverfahrens entschieden werden. Wir werden daran erinnern, dass am 17. April in Chmelnyzkyj die Leiche eines 20-jährigen Kadetten der Nationalen Akademie der DPSU, die nach Bohdan Chmelnyzkyj benannt ist, mit Anzeichen von Schussverletzungen gefunden wurde. Wie bekannt wurde, schoss sich der Kadett mit einem automatischen Gewehr in den Kopf, das er für den täglichen Dienst erhalten hatte.