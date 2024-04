In Odessa waren Explosionen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Samstag, den 6. April, waren in Odessa Explosionen zu hören. Die Anwohner werden gebeten, in Schutzräumen zu bleiben, die Region wurde zum Alarmzustand erklärt. Darüber berichtet Dumskaya, ebenso wie der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Odessa Oleh Kiper.

Der Leiter der Regionalen Militärverwaltung bat darum, sich bei Einbruch der Dunkelheit in den Schutzräumen einzufinden.

„Das ist wichtig!“, bemerkte er.

Später berichtete Dumskaya über den Abschuss der russischen Aufklärungsdrohne.

Wir erinnern daran, dass in Saporischschja am Samstag, den 6. April, eine Explosion während des Luftalarms ertönte. Wenig später berichteten die lokalen Medien über eine zweite Explosion.