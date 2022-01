Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainische Botschafterin in den USA, Oksana Markarova, hat die Bedingungen erläutert, unter denen Ukrainer visumfrei in die USA einreisen können. Dies sagte der Diplomat in einem Interview mit Radio Svoboda am Samstag, den 1. Januar.

Ihrer Meinung nach muss unser Land dafür eine Reihe von Kriterien erfüllen.

„Diese betreffen interne ukrainische Angelegenheiten. Dazu gehören insbesondere der Schutz der Grenzen und der Informationsaustausch mit den USA über verlorene oder gestohlene Pässe“, sagte Markarowa.

Als separates Kriterium nannte sie den Prozentsatz der abgelehnten Touristenvisa und wie oft Ukrainer diese nutzen, um sich illegal in den USA aufzuhalten.

„Wir müssen an diesen Indikatoren arbeiten, damit sie innerhalb der Grenzen dieser Indikatoren liegen, und danach kann das Thema zwischen den beiden Ländern politisch diskutiert werden“, erklärte sie.

Der Diplomat fügte hinzu, dass die Ukraine und die USA Dokumente über den Informationsaustausch unterzeichnen werden, die in Zukunft zur Lösung dieses Problems beitragen werden.

Die Diplomatin sagte auch, dass die Frage der Visafreiheit für sie weiterhin Priorität hat.

„Als ich in die USA ging, sagte ich, dass es mein Traum und mein Ziel sei, der Visafreiheit näher zu kommen“, sagte der Diplomat…