Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Gespräche über einen sofortigen Waffenstillstand sehen anders aus, denn sie bedeuten in Wirklichkeit, dass die Streitkräfte der Ukraine in der Region Kursk bleiben.

Der Einsatz der ukrainischen Streitkräfte in der Region Kursk macht den Ruf nach einem „Waffenstillstand“ unmöglich, denn dann bleibt das Aggressorland im besetzten Gebiet der Ukraine und die ukrainischen Truppen in der Russischen Föderation. Dies erklärte am Mittwoch, den 14. August, Mychajlo Podoljak, Berater des Chefs des Präsidialamtes, in einer Fernsehsendung.

Er merkte an, dass das Gerede von einem sofortigen Waffenstillstand nun „anders aussieht“. In diesem Fall, so Podoljak, würden sie tatsächlich bedeuten, dass die ukrainischen Streitkräfte in der Region Kursk bleiben würden.

„Das bedeutet, dass alle dort eingefroren werden sollten, wo sie sind. Das heißt, Russland muss mit seinen Besatzungstruppen auf ukrainischem Gebiet einfrieren… Denn dann wird die Region Kursk unter ukrainischer Kontrolle stehen. Wir können also jetzt nicht über einen sofortigen Waffenstillstand sprechen“, sagte Podoljak…