Die OSHA von Chortyzja meldete einen Konflikt zwischen Militärangehörigen: Es gab Todesopfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die verwundeten Soldaten wurden umgehend in das Militärmedizinische Klinikzentrum transportiert, wo sie dringend medizinisch versorgt werden.

In einer der Einheiten in der Region Charkiw kam es zu einer Schießerei zwischen Militärangehörigen aufgrund persönlicher Feindseligkeit: drei Militärangehörige wurden getötet, vier weitere verwundet. Darüber wurde am Mittwoch, den 24. Juli, in der operativ-strategischen Gruppierung der Truppen Khortytsa berichtet.

Es wird angegeben, dass das Militär Schusswaffen „auf der Grundlage persönlicher Beziehungen“ eingesetzt hat.

Infolge der Schießerei wurden drei Soldaten getötet und vier weitere verwundet.

Die Verwundeten wurden in das Militärmedizinische Klinikzentrum gebracht, wo sie medizinisch notversorgt werden. Ihr Zustand ist ernst.

Der Rang oder die Position der an dem Konflikt Beteiligten ist nicht bekannt.

Die OSHA von Chortyzja betonte, dass die Führung „alle notwendigen Maßnahmen“ ergreift, um ähnliche Fälle in Zukunft zu verhindern.

Am Ort des Geschehens arbeiten der Militärische Dienst für Recht und Ordnung der Streitkräfte der Ukraine und die Strafverfolgungsbehörden.

Wir werden daran erinnern, dass in Berdytschiw ein Mann verhaftet wurde, der auf Fenster in einem Wohnviertel geschossen hat.