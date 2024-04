Pentagon kann Starlink nicht dazu zwingen, Dienste für Russen zu sperren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der stellvertretende US-Verteidigungsminister für Weltraumpolitik, John Plumb, sagte, dass das US-Verteidigungsministerium SpaceX nicht zwingen kann, die Wartung von Starlink-Terminals einzustellen, die von russischen Invasoren an der Frontlinie genutzt werden, zum Beispiel durch die Erstellung einer „weißen Liste“ für Terminals für ukrainische Truppen. Er sagte dies auf dem Space Symposium 2024, berichtet Defence One.

„Meiner Meinung nach ist es unwahrscheinlich, dass das Verteidigungsministerium in der Lage ist, sie dazu zu zwingen und nicht umgekehrt. Deshalb sage ich nur so viel: Ich bin mir der Bedenken der Ukraine bewusst, ich arbeite sowohl mit der Ukraine als auch mit Starlink daran“, so Plumb.

Ihm zufolge ist Starlink ein kommerzielles Produkt und Russland hat kein Problem damit, es auf dem Schwarzmarkt zu kaufen.

Er fügte hinzu, dass die Versuche verschiedener Organisationen, Starlink zu erwerben und zu nutzen, „etwas sind, das wir einfach akzeptieren und verstehen müssen“.

Der stellvertretende US-Verteidigungsminister für Weltraumpolitik betonte, dass das Pentagon mit der Ukraine und SpaceX zusammenarbeite, um „die Dienste bereitzustellen, die die Ukraine benötigt, und um zu verhindern, dass russische Streitkräfte sie nutzen“.