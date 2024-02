Plattform "Made in Ukraine" vorgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat an der Vorstellung einer neuen Wirtschaftsplattform „Made in Ukraine“ teilgenommen. Darüber berichtete am Montag, 26. Februar, der Pressedienst des Präsidenten.

„Während des Forums Made in Ukraine wurde der Start unserer neuen Wirtschaftsplattform und damit einer neuen Wirtschaftspolitik angekündigt. Wir haben bereits viel getan, um die Arbeit der staatlichen Institutionen zu modernisieren und zu vereinfachen, so dass die Institutionen zur Effizienz unserer Wirtschaft beitragen. Jetzt müssen wir weitere Instrumente hinzufügen“, sagte Selenskyj.

Der Präsident nannte und beschrieb die Instrumente zur Förderung der Entwicklung der ukrainischen Wirtschaft.

„Erstens: Die Plattform Made in Ukraine sollte eine Plattform für einen ständigen direkten Dialog zwischen dem Staat und den Unternehmern werden. Zweitens: Wir müssen alles tun, damit mehr ukrainische Unternehmen ihre Arbeit beibehalten und ausweiten können. Ich habe das Ministerkabinett der Ukraine angewiesen, mehrere praktische Schritte zu entwickeln. Und drittens: Wir müssen uns auf einen absolut modernen moralischen Vertrag zwischen der Gesellschaft und der Wirtschaft, zwischen dem Staat und der Wirtschaft einigen“, fügte der Präsident hinzu.