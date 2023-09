Polarforscher zeigten einen "ungewöhnlichen Gast" auf der Akademik Vernadsky Station

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mitarbeiter der Antarktisstation Akademik Wernadskij haben einen „ungewöhnlichen Gast“ gezeigt, der die Galindez-Insel besucht hat. Das entsprechende Video wurde vom Nationalen Antarktisforschungszentrum auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht.

„Sehen Sie sich den Gast an, der in der Nähe des Piers der Station spazieren geht. Seinem ängstlichen Blick nach zu urteilen, hat dieser Pinguin eine ernste Mission – zu prüfen, ob unsere Insel für die Rückkehr tausender seiner Verwandten zur Paarungszeit bereit ist“, so die Forscher.

Ihnen zufolge werden die ukrainischen Polarforscher bald viele schwarz-weiße Nachbarn haben – Pinguine. Normalerweise verlassen diese Vögel im Winter die Umgebung der Station und segeln nach Norden zum offenen Wasser, um sich von Krill zu ernähren.

„Wir sprechen in erster Linie von subantarktischen Pinguinen, die auf unserer Insel Galindez am zahlreichsten sind. Im Frühjahr kehren sie hierher zurück, um zu nisten“, so die Mitarbeiter der Station.

Diese Pinguinart paart sich ein Leben lang. Sie kommen normalerweise einzeln an und suchen dann mit Hilfe von Lauten nach einem Partner. Dann wählen sie gemeinsam einen Nistplatz aus und bauen eine Behausung aus Steinen.

Dabei ist es wichtig, dass sie zuerst zurückkommen, denn das ist eine Gelegenheit, die besten Plätze in den Höhen zu nehmen. Dort ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass der zukünftige Nachwuchs eingeschneit wird.