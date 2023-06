Keine Cholera-Fälle in der Ukraine festgestellt - Gesundheitsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den Gebieten, die infolge der russischen Bombardierung des Wasserkraftwerks Kachowka überflutet wurden, sowie in anderen Regionen der Ukraine ist keine Cholera festgestellt worden. Dies erklärte der stellvertretende Gesundheitsminister und Chefinspektor für Gesundheitswesen Igor Kuzin, wie der Pressedienst der Regierung am Dienstag, den 13. Juni, mitteilte.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse der Tests von Proben, die sowohl von Umweltobjekten als auch von Patienten mit Anzeichen einer akuten Darminfektion genommen wurden, negativ sind.

„Es ist offiziell. Keine Cholera-Fälle in der Ukraine entdeckt! In den überschwemmten Gebieten, die durch die Zerstörung des Kraftwerks Kachowskaja überflutet wurden, besteht jedoch die Gefahr, dass sich die Situation durch Infektionskrankheiten, einschließlich Cholera, verschlimmert“, so Kusin.

Alle Behörden und Dienststellen führen Laboruntersuchungen des Trinkwassers durch. Seit der Bombardierung des Kakhovskaya HPP durch die Angreifer am 6. Juni wurden mehr als 1.000 solcher Tests durchgeführt.

Der Seuchenschutzdienst im Gebiet Cherson hat 32 Überwachungsstellen für Trinkwasseruntersuchungen und eine separate Stelle für die Überwachung von Oberflächengewässern eingerichtet.

In den Oberflächengewässern sind die mikrobiologischen Indikatoren überschritten, so dass es verboten ist, im Wasser zu baden oder es für die Verarbeitung von Lebensmitteln zu verwenden. Außerdem ist es strengstens untersagt, Fische aus verschmutzten Gewässern zu fangen und zu essen.

Auch in den betroffenen Gebieten gibt es einen Vorrat an Tabletten zur Desinfektion von Trinkwasser, der zumindest für mehrere Monate ausreicht. Diagnoseinstrumente (PCR) und Schnelltests für die Cholera-Diagnose sind verfügbar.