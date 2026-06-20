Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Warum hat Polen kein Interesse am EU-Beitritt der Ukraine? Polen hat kein Interesse daran, dass die Ukraine der Europäischen Union beitritt. Der Grund liegt insbesondere in wirtschaftlichen Erwägungen.

Dies erklärte der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für nationale Sicherheit, Verteidigung und Nachrichtendienste der Werchowna Rada, Jegor Tschernjew, wie RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Fernsehsendung berichtet.

Er erklärte, dass Polen kein Interesse an einer EU-Mitgliedschaft der Ukraine habe, da die polnischen Landwirte unter dem Beitritt unseres Landes zum Staatenbund leiden würden.

„Denn dadurch werden ihre Landwirte leiden, die nicht so effizient sind wie unsere. Denn die Ukraine wird ein recht großes Land und ein wichtiger Vertreter im Europarat werden. Denn wir werden zum Dreh- und Angelpunkt Osteuropas werden. Ich denke, dass diese Spannungen sowohl durch politisch-wirtschaftliche Fragen als auch durch die Bedrohung für Polen im Falle eines EU-Beitritts der Ukraine bedingt sind. Und diese Karte wird leider noch nicht zum letzten Mal ausgespielt werden“, sagte Tschernjew.