Der Präsident der 78: Sitzung der UN-Generalversammlung Francis trifft in der Ukraine ein und trifft sich mit Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Mittwoch, den 3. Juli, traf der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj mit dem Präsidenten der 78. Sitzung der UN-Generalversammlung Dennis Francis zusammen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf am Mittwoch, den 3. Juli, mit dem Präsidenten der 78. Sitzung der UN-Generalversammlung Dennis Francis zusammen. Dies ist der erste Besuch des Präsidenten der Generalversammlung in der Ukraine seit fast 30 Jahren.

Dies teilte Selenskyj auf Telegram mit.

Selenskyj sagte, dass die Ukraine der UN-Generalversammlung in Kürze einen Resolutionsentwurf über die nukleare Sicherheit und die Sicherung der ukrainischen Atomanlagen vorlegen werde, wobei der Schwerpunkt auf dem KKW Saporischschja liege.

„Ich danke Ihnen für die Unterstützung des ersten Friedensgipfels und des Abschlusskommuniqués. Eines der praktischen Ergebnisse des Gipfels könnte eine neue Resolution über die nukleare Sicherheit und Sicherung der kerntechnischen Anlagen in der Ukraine sein, mit einem Schwerpunkt auf dem KKW Saporischschja. Die Ukraine wird den Resolutionsentwurf in naher Zukunft der Generalversammlung vorlegen“, so der Präsident.

Der Präsident der UN-Generalversammlung stellte fest, dass er bei seinem Besuch die Folgen des Krieges mit eigenen Augen sehen konnte und die Herausforderungen für das ukrainische Volk und die Bedürfnisse der Ukraine versteht.

Franziskus bekräftigte die anhaltende Solidarität der UN-Generalversammlung mit der Ukraine, betonte die Notwendigkeit für alle Mitglieder der Organisation, die UN-Charta einzuhalten und hob die Widerstandsfähigkeit und den Mut der Ukrainer hervor.

