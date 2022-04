Das Präsidialamt erläuterte die Bedingungen der Verhandlungen und Mariupol

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mykhaylo Podoljak, Berater des Chefs des ukrainischen Präsidialamtes, erläuterte am Samstag, den 23. April, in einem Telethon, was Staatschef Wolodymyr Selenskyjy über die „rote Linie“ in Mariupol und den Rückzug aus den Verhandlungen mit Russland sagte.

„Im Verhandlungsprozess gibt es mehrere Tische. Auf der einen liegt die politische Karte, auf der anderen die Karte für die Beendigung des Krieges, aber es gibt auch separate Karten, humanitäre Karten. Es geht um den Austausch von Gefangenen, um humanitäre Korridore, um die Möglichkeit, unsere Leute aus den vorübergehend besetzten Gebieten herauszuholen. Wenn der Präsident von der Aussetzung des Verhandlungsprozesses spricht, meint er natürlich die vollständige Aussetzung der politischen Komponente bzw. aller anderen Komponenten, mit Ausnahme der humanitären“, sagte er.

Podoljak versicherte, dass die Verhandlungen über den Austausch von Gefangenen und die Öffnung der humanitären Korridore kontinuierlich fortgesetzt würden. „Denn es sind unsere Leute, und wir können die Angelegenheiten dieser Leute nicht ohne sie regeln, damit sie sich nicht im Stich gelassen fühlen“, sagte er.

Ihm zufolge werden die Verteidiger von Mariupol nicht aufgeben. Das Asowsche Regiment wird die Verteidigung der Stadt übernehmen. „Sie werden sich definitiv nicht ergeben. Dies ist eine Frage des Prinzips, es ist ein Symbol für die Unzerstörbarkeit von Asow. Deshalb ist es eine sehr schwierige Situation“, sagte der Berater des Chefs des Präsidialamtes.

Podoljak ist zuversichtlich, dass ein grüner Korridor von Mariupol aus auch Russland betreffen könnte.

„Mir scheint, dass die Russische Föderation nach den Ereignissen in der Region Kiew gerade in Mariupol beweisen kann, dass noch nicht alles Menschliche verloren ist. Das heißt, die Möglichkeit zu geben, Zivilisten, Militärs, Verwundete, zuallererst mitzunehmen. Das wäre gut für ihren Ruf, der fast dahin ist“, sagte er.

Gleichzeitig glaubt Podoljak, dass die Russische Föderation mit der Belagerung von Mariupol die Verteidiger nicht nur ausschalten, sondern in die Knie zwingen will.

„Russland denkt, dass niemand dies versteht, aber für die Welt ist es klar. Sie wollen nicht nur Menschen töten, sondern sie auch in die Knie zwingen, um ein paar Propagandavideos zu drehen und diese dann für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Es wird ihnen sicherlich nicht helfen, den Krieg zu gewinnen, sie werden ihn im Prinzip nicht gewinnen. Es wird ihnen definitiv nicht helfen, taktische Siege zu erringen und sie für interne Propaganda zu nutzen“, sagte er…