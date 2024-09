Der Preis für Zwiebeln ist auf dem ukrainischen Markt in die Höhe geschnellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Regenfälle haben die Zwiebelernte unterbrochen, sie könnten auch zu einer Qualitätsminderung der auf dem Feld verbliebenen Produkte führen.

Seit Anfang dieser Woche sind Zwiebeln auf dem ukrainischen Markt teurer geworden. Der Hauptgrund für den Preisanstieg bei diesem Produkt waren die starken Regenfälle in den südlichen Regionen des Landes. Dies berichten die Analysten des Projekts EastFruit.

Die entsprechenden Wetterbedingungen zwingen die Landwirte dazu, die Ernte auszusetzen, was letztlich zu einer Verringerung des Angebots auf dem Markt und einem Anstieg der Zwiebelpreise führt.

Heute melden die ukrainischen Landwirte Preise für Zwiebeln im Bereich von 10-15 Hrywnja/kg, was im Durchschnitt 16% teurer ist als am Ende der letzten Arbeitswoche.

Als Grund für diese Preisentwicklung vermuten Experten, dass die Nachfrage nach diesem Produkt seitens der Großhandelsunternehmen gestiegen ist. Gleichzeitig ist das Angebot an Zwiebeln in der südlichen Region aufgrund des regnerischen Wetters leicht zurückgegangen, was die Preise ebenfalls gestützt hat.

Die Regenfälle haben nicht nur die Zwiebelernte gestoppt, sondern könnten auch zu einer Verschlechterung der Qualität der auf den Feldern verbliebenen Ware führen. Analysten berichten auch, dass die meisten der Zwiebeln von guter Qualität von den Landwirten lieber eingelagert werden und jetzt in kleinen Mengen verkauft werden.

Den täglichen Überwachungsdaten des Projekts zufolge entspricht der Durchschnittspreis für Zwiebeln in der Ukraine heute tatsächlich dem Niveau des letzten Jahres.