Preiseinbruch: Welche Tankstellen haben am 18. Juni die Preise für Benzin, Diesel und Autogas drastisch gesenkt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Eine Tankstellenkette senkte die Preise umgehend um 3 bis 4 Hrywnja pro Liter. An ukrainischen Tankstellen wurde stellenweise ein unerwarteter Preisverfall bei Kraftstoffen verzeichnet. Einen deutlichen Preisrückgang verzeichnet der staatliche Konzern „Ukrnafta“, der damit seinen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz ausbaut.

RBK Ukrajina berichtet, wie viel Kraftstoff am Donnerstag, dem 18. Juni, kostet und wo man die günstigsten Preise findet.

Das Wichtigste .* :

: Das staatliche Unternehmen „Ukrnafta“ hat einen Preisrückgang veranlasst und den Preis für sein Markenprodukt A-95 Energy um gleich 3 Hrywnja auf 73,90 Hrywnja/l gesenkt.

: Der Preis für Dieselkraftstoff ist bei SOCAR leicht gesunken, während „Ukrnafta“ die Preise um 2 bis 4 Hrywnja gesenkt hat und Diesel nun für 77,90 Hrywnja anbietet, gegenüber 83,90 Hrywnja bei den privaten Tankstellenriesen.

: Auch bei Autogas war eine erfreuliche Preissenkung zu verzeichnen – an den SOCAR -Tankstellen sank der Preis um 1 Hrywnja (auf 44,90 Hrywnja), während „Ukrnafta“ den Preis um 2 Hrywnja senkte und derzeit mit 40,90 Hrywnja/Liter den günstigsten Preis auf dem Markt bietet.

Was sich an den Tankstellen geändert hat

Während private Ketten wie OKKO und WOG ihre Preise unverändert lassen, haben SOCAR und die staatliche „Ukrnafta“ ihre Preislisten angepasst.

Im Vergleich zum Vortag, dem 17. Juni, sind an den SOCAR-Tankstellen die Preise für Dieselkraftstoff (sowohl Premium- als auch Standarddiesel) sowie für Flüssiggas um 1 Hrywnja gesunken.

Foto: Kraftstoffpreise an beliebten Tankstellen in der Ukraine, Stand: 18. Juni (Infografik von RBK Ukrajina)

Den deutlichsten Preisrückgang verzeichnete jedoch die Kette „Ukrnafta“, die traditionell die niedrigsten Preise bietet. Hier sank der Preis für das Markenbenzin A-95 (Energy) um gleich 3 Hrywnja, Diesel wurde um 2 bis 4 Hrywnja günstiger und Autogas um 2 Hrywnja.