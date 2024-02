Privat24 wird in der Nacht vom 11. Februar nicht funktionieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 11. Februar führt die PrivatBank routinemäßige Wartungsarbeiten an Privat24 durch, so dass die Dienste bis 5 Uhr morgens pausieren werden.

Dies teilte der Pressedienst der PrivatBank mit.

„Um den sicheren und qualitativ hochwertigen Betrieb ihrer digitalen Dienste zu gewährleisten, führt die PrivatBank in der Nacht zum 11. Februar 2024 routinemäßige Wartungsarbeiten an Privat24 durch“, so der Pressedienst der Bank.

Die App und die Webversion von Privat24 werden am 11. Februar von 1:00 Uhr bis 5:00 Uhr morgens vorübergehend nicht verfügbar sein.

Privat bittet dringend darum, die notwendigen Probleme im Voraus zu lösen oder auf den nächsten Morgen zu verschieben.

Ekonomitschna Prawda