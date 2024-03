Privat24 wird vorübergehend nicht funktionieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 17. März wird die staatliche PrivatBank Regulierungsarbeiten bei Privat24 durchführen. Die Dienste werden bis 5 Uhr morgens pausieren, berichtet der Pressedienst der Bank.

„Freunde, in der Nacht zum 17. März werden wir Regulierungsarbeiten in Privat24 durchführen. Daher werden von 0:00 bis 5:00 Uhr morgens mobile Aufladungen und Überweisungen in der Anwendung und der Web-Version von Privat24 vorübergehend nicht verfügbar sein“, heißt es in der Nachricht.

Die Bank wies darauf hin, dass die Regulierungsarbeiten normalerweise nachts stattfinden, wenn die meisten Kunden keine Geschäfte tätigen.

„Wenn Sie zu dieser Zeit jedoch Zahlungen über Privat24 vornehmen möchten, empfehlen wir Ihnen, dies im Voraus zu tun oder um einige Stunden zu verschieben“, so der Pressedienst.