Die PrivatBank hat vor einer neuen Betrugsmasche mit "Impfzahlungen" gewarnt

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Betrüger haben damit begonnen, im Namen der staatlichen PrivatBank Phishing-E-Mails zu versenden, in denen angeblich Impfzahlungen in Höhe von 7.000 Hrywnja angeboten werden. Dies berichtete der Sprecher der PrivatBank, Oleg Serga, am Donnerstag, den 18. November, auf seiner Facebook-Seite.

„Die PrivatBank hat die Ukrainer vor dem Auftauchen eines neuen Schemas des massenhaften Phishings persönlicher Daten unter dem Vorwand von Zahlungen für COVID-19-Impfungen gewarnt“, heißt es in der Erklärung.

Serga erinnerte daran, dass man niemals seine persönlichen Daten oder Zahlungskartendetails auf gefälschten Websites oder mobilen Diensten eingeben sollte.

Er veröffentlichte auch ein Foto einer Nachricht, die von Betrügern an PrivatBank-Kunden verbreitet wurde. Sie informiert: „Eine COVID-19-Auszahlung ist für Sie möglich. Der Zahlungsbetrag beläuft sich auf 7000 Hrywnja“.

Um die Überweisung zu bestätigen, wird dem Nutzer angeboten, einem Phishing-Link zu folgen, über den Betrüger die Bankdaten des Kunden abrufen und sein Geld abschreiben können…