Das Prohibitionsgesetz im Gebiet Cherson wurde für einen Monat aufgehoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Verteidigungsrat des Gebiets Cherson hat beschlossen, das Trockenheitsgesetz ab dem 15. März für einen Monat aufzuheben, teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Olexander Prokudin, auf Telegram mit.

Ihm zufolge wird der Verkauf von alkoholischen Getränken im Groß- und Einzelhandel sowie in Restaurants zwischen 10 und 15 Uhr erlaubt sein.

Der Verkauf von Alkohol an Militärs und Angehörige der Strafverfolgungsbehörden ist jedoch verboten.

Prokudin sagte, dass die Entscheidung, das Verbotsgesetz aufzuheben, getroffen wurde, um die Wirtschaft der Region wieder anzukurbeln.

„Der Verteidigungsrat hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht – in der Region gibt es viele bewaffnete Personen und ständigen Beschuss, und die Zivilbevölkerung muss die Gefahr nüchtern betrachten. Gleichzeitig verschlechtern das Aufblühen des illegalen Handels, die Direktlieferungen aus Mykolajiw und sogar das Auftauchen so genannter Alkombards die kriminelle und wirtschaftliche Situation erheblich“, so der Leiter der regionalen Militärverwaltung…