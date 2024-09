Putin ist in der Mongolei angekommen: Menschenrechtsaktivisten von HRW forderten seine Verhaftung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Putin ist am Montag in der Mongolei eingetroffen. Die Mongolei erkennt die Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) an, der einen Haftbefehl gegen Putin ausgestellt hat, aber Moskau war nicht besorgt über Putins Verhaftung

Kremlchef Wladimir Putin ist am Montag, den 2. September, zu einem offiziellen Besuch in der Mongolei eingetroffen. Obwohl die Mongolei die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) anerkennt, der einen Haftbefehl gegen Putin ausgestellt hat, machte sich Moskau keine Sorgen über das Risiko einer Verhaftung.

Die Ankunft wurde von den kremlnahen russischen Nachrichtenagenturen TASS und RIA Novosti sowie von der mongolischen Präsidialverwaltung gemeldet.

Die internationale Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch fordert die Mongolei auf, Putin die Einreise zu verbieten oder ihn zu verhaften.

„Die Mongolei würde gegen ihre internationalen Verpflichtungen als Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs verstoßen, wenn sie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin den Besuch des Landes erlauben würde, ohne ihn zu verhaften. Die Aufnahme von Putin, der vor dem IStGH auf der Flucht ist, wäre nicht nur eine Beleidigung für die vielen Opfer der Verbrechen der russischen Truppen, sondern würde auch das wichtige Prinzip untergraben, dass niemand, egal wie mächtig, über dem Gesetz steht“, schrieb Maria Elena Vignoli, leitende Beraterin für internationale Justiz bei Human Rights Watch.

Bereits am Vortag fand ein Protest vor dem Regierungsgebäude statt, an dem anlässlich der Ankunft Putins russische Symbole angebracht worden waren. Mongolische Bürger gingen mit ukrainischen Flaggen und Plakaten auf die Straße und forderten ihre Regierung auf, den russischen Staatschef wegen Kriegsverbrechen zu verhaften.