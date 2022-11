Räumung von Cherson: Die USA werden den ukrainischen Streitkräften das Notwendige zur Verfügung stellen.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die US-Behörden wollen sicherstellen, dass die ukrainischen Verteidiger über alles verfügen, was sie für eine erfolgreiche Befreiung Chersons benötigen, während die Angreifer damit begonnen haben, die Verteidigungsanlagen in den eroberten Gebieten zu verstärken. Dies erklärte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, General Patrick Ryder, am Dienstag, den 8. November, auf einer Pressekonferenz im Pentagon, berichtet Ukrinform.

„Wir konzentrieren uns darauf, ihnen (den ukrainischen Streitkräften – Anm. d. Red.) das zu geben, was sie auf dem Schlachtfeld brauchen, um erfolgreich zu sein“, sagte der Pentagon-Beamte auf die Frage nach einem Kommentar zu den russischen Bemühungen in der Nähe von Cherson, ihre Verteidigungspositionen zu stärken.

„Ja, wir sind uns bewusst, dass die Russen ihre Verteidigung verstärken“, sagte Ryder.

Trotzdem üben die ukrainischen Streitkräfte weiterhin erheblichen Druck auf die russischen Streitkräfte aus.

Zuvor hatte das ukrainische Verteidigungsministerium erklärt, dass die Angreifer mehrere Optionen für Cherson haben.

