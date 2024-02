Rada verlängert Kriegsrecht und Mobilisierung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Parlament hat das Kriegsrecht und die allgemeine Mobilmachung in der Ukraine um weitere drei Monate verlängert. Dies berichtete der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak am Dienstag, den 6. Februar in Telegram.

Insbesondere der Gesetzentwurf #10456 über die Verlängerung des Kriegsrechts wurde von 335 Abgeordneten unterstützt, und für das Dokument #10457 über die Verlängerung der Mobilisierung stimmten 323 Abgeordnete.

„Ab dem 14. Februar 2023 für 90 Tage. Demnach bis zum 13. Mai 2024. Dies war die zehnte Abstimmung der Rada für das Kriegsrecht“, schrieb Schelesnjak.

Nun müssen beide Gesetzentwürfe von Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnet werden, der sie am Vortag im Parlament eingebracht hat.