Die Raffinerie in Kaluga wurde von Drohnen der Hauptverwaltung für Nachrichtendienste - Medien angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die AVBT-101 Atmosphären-Vakuum-Röhrenanlage mit einer Kapazität von 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr wurde getroffen.

Die Hauptnachrichtendirektion (Main Directorate of Intelligence) des ukrainischen Verteidigungsministeriums hat einen Angriff auf eine Ölraffinerie in der russischen Region Kaluga durchgeführt. Darüber berichtet RBC-Ukraine unter Berufung auf Quellen im Geheimdienst am Freitag, den 10. Mai.

Es wird angegeben, dass die Augen heute in der Zeit von 00:45 bis 01:25 an der Anlage fünf starke Explosionen hörten. Als Teil der Operation wurden getroffen:

aVBT-101 Atmosphären-Vakuum-Röhrenanlage (Produktionskapazität – Verarbeitung von 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr);

drei Tanks mit Dieselkraftstoff;

ein Tank mit Heizöl.

Die First Plant ist die größte petrochemische Anlage in der Region Kaluga, die kommerzielles Rohöl und Gaskondensat verarbeitet. Die Anlage befindet sich etwa 300 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt.

Zuvor hatten Medien über Explosionen in der Raffinerie First Plant in der Region Kaluga berichtet, die auf einen Drohnenangriff zurückzuführen sind. Auf dem Gelände brach ein Feuer aus. Dies ist bereits der zweite Anschlag in der Ölraffinerie von Kaluga. Der erste Treffer wurde am 15. März verzeichnet.