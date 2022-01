Im Rahmen der Operation der Vereinten Streitkräfte kam es in den letzten 24 Stunden zu 10 Beschussereignissen, bei denen eine Person verwundet wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den letzten 24 Stunden wurden zehn Verletzungen der Waffenruhe im Donbass gemeldet, von denen acht den Einsatz von Waffen betrafen, die gemäß den Minsker Vereinbarungen verboten sind. Dies teilte das Joint Forces Operation Headquarters in einer morgendlichen Besprechung mit.

„In Richtung Vodyane eröffnete der Feind viermal das Feuer mit 120-mm- und 82-mm-Mörsern sowie mit Granatwerfern verschiedener Systeme. In der Nähe von Popasna feuerten die Söldner zweimal mit 120-mm-Mörsern, automatischen Panzerfäusten und großkalibrigen Maschinengewehren. In Richtung Katerynivka eröffneten die Insassen das Feuer mit Granatwerfern verschiedener Systeme und Handfeuerwaffen. In der Nähe von Novozvanovka feuerten die Separatisten 122 mm Artillerie ab“, heißt es in dem Bericht.

Auch in der Nähe von Prytschepyliwka beschoss der Feind die Stellungen der ukrainischen Verteidiger mit Panzerabwehrgranatwerfern und großkalibrigen Maschinengewehren.

Ein Soldat wurde verwundet. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Gesundheitszustand des Soldaten ist zufriedenstellend.

