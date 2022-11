Raketenschlag: Öllieferungen in die Slowakei unterbrochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Öllieferungen über die Druschba-Pipeline von Russland in die Slowakei wurden nach einem Raketenangriff auf die Ukraine vorübergehend unterbrochen. Dies berichtete die slowakische Nachrichtenagentur CTK am Donnerstag, den 24. November.

„Nach den uns vorliegenden Informationen wurden die russischen Öllieferungen durch die Druschba-Pipeline aus der Ukraine in die Slowakei wegen eines Stromausfalls unterbrochen. Die Förderung in die Tschechische Republik wurde aufgrund ausreichender Betriebsreserven in der Slowakei nicht gestoppt“, sagte Barbara Putcova von Mero, dem Eigentümer und Betreiber des tschechischen Teils der Druschba-Pipeline.

Sie fügte hinzu, dass ihr Unternehmen die Situation der Öllieferungen ständig überwacht und in ständigem Kontakt mit dem Betreiber des slowakischen Teils der Druschba-Pipeline Transpetrol steht…