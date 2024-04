Die Regierung hat einen neuen Industriepark registriert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Auf einer Sitzung am 23. April beschloss das Ministerkabinett, den Industriepark BORSCHIV in der Oblast Ternopil in das Register der Industrieparks aufzunehmen.

Dies teilte der Pressedienst des Wirtschaftsministeriums mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Schaffung des Industrieparks BORSCHIV von der Stadtverwaltung von Borschtschiw initiiert wurde.

Es wird erwartet, dass der 30 Hektar große Park Unternehmen für die Produktion von Mehl und Getreide, Öl, Eiweißmischungen, Mehlprodukten, Halbfertigprodukten (einschließlich langfristig lagerbarer Backwaren), Obst- und Beerenprodukten, Fleisch- und Milchprodukten, Verarbeitung und Verpackung von Gemüse, Obst und Beeren beherbergen wird.

„Der Park wird auch Heilkräuter verarbeiten. Die Produkte dieser Produktion werden dann in der Pharma-, Parfümerie- und Kosmetik-, Lebensmittel- und Alkoholindustrie verwendet.

Zu den Teilnehmern des Parks werden auch Unternehmen gehören, die sich auf die Herstellung von Baumaterialien, Gipsprodukten, Gipskartonplatten, Baumischungen, Holzprodukten, Möbeln usw. spezialisiert haben“, heißt es in der Erklärung.

Derzeit sind neben BORSCHIV 78 Industrieparks in das Register der Industrieparks aufgenommen worden.

Ekonomitschna Prawda