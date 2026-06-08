Die Regierung kündigte vor dem Hintergrund eines tödlichen Verkehrsunfalls eine Verschärfung der Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko kündigte eine Reihe von Maßnahmen zur Verschärfung der Haftung von Verkehrsteilnehmern an.

Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko kündigte eine Reihe von Maßnahmen zur Verschärfung der Haftung von Autofahrern im Straßenverkehr an.

Dies teilte sie in den sozialen Netzwerken mit.

Zu den Maßnahmen zur Verschärfung der Haftung von Autofahrern im Straßenverkehr wird die Regierung Folgendes prüfen:

Die Verschärfung der Haftung für systematische Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, insbesondere für Geschwindigkeitsüberschreitungen;

strengere Sanktionen für Fahrer, die die festgelegten Geschwindigkeitsbegrenzungen systematisch überschreiten;

Die Verbesserung des Systems zur automatischen und manuellen Erfassung von Verstößen;

die gesetzliche Regelung der Nutzung von leichten Elektrofahrzeugen für den Personentransport.

„Ich fühle mit jedem, der Angehörige und Freunde auf den Straßen verloren hat. Wir müssen alles tun, damit sich solche Tragödien nicht wiederholen können“, fasste Swyrydenko zusammen