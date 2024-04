Regierung stellt 8 Milliarden Hrywnja für den Bau von Festungsanlagen bereit - Schmyhal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Ministerpräsident Denys Schmyhal sagte, dass die Regierung durch die Umverteilung der Ausgaben des Staatshaushalts mehr als 8 Milliarden Hrywnja für den Bau von Festungsanlagen bereitstellt.

Der Beamte gab dies auf seinem Telegram-Kanal bekannt.

„So haben wir allein seit Anfang 2024 fast 38 Milliarden Hrywnja für die Stärkung der Verteidigungsgrenzen bereitgestellt. Und damit werden wir nicht aufhören“, sagte Schmyhal.

Der Ministerpräsident betonte: „Unsere Aufgabe ist es, einen zuverlässigen Verteidigungswall zu schaffen, der die Soldaten schützt und unserer Armee auf dem Schlachtfeld mehr Vorteile verschafft.“

Am 4. März teilte Schmyhal mit, dass die Regierung seit Anfang des Jahres 20 Milliarden Hrywnja aus dem Reservefonds des Staatshaushalts für Befestigungen und den Bau von Verteidigungsgrenzen bereitgestellt hat.

Am 2. April bewilligte das Ministerkabinett weitere 5,6 Milliarden Hrywnja für den Bau von Festungsanlagen in fünf Regionen der Ukraine.

Zuvor hatte das Präsidialamt berichtet, dass alle Regionen der Ukraine am Bau von Festungsanlagen beteiligt sind. Insbesondere die Brigaden aus den hinteren Regionen helfen beim Bau der Verteidigungslinie und der militärtechnischen Strukturen sowie bei der Ausrüstung der Sperranlagen an der Front und in den Grenzgebieten.

