​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Cherson bieten Eindringlinge an, Kinder auf der Krim „zurückzuholen“, um sie als Geiseln zu nehmen. Dies berichtet der Abgeordnete des Regionalrats von Cherson, Sergej Chlan.

Der Abgeordnete sagte, dass die Besatzungsverwaltung“ der Region Cherson vom 6. bis 21. Oktober Schulferien angekündigt hat, angeblich auf Wunsch der Eltern, und dass den Kindern angeboten wird, während der Ferien auf die annektierte Krim zu fahren, um ihre Gesundheit zu verbessern“.

Chlan warnt davor, dass all dies geschieht, um Kinder als Geiseln zu nehmen: solche Initiativen“ gab es bereits in der Region Charkiw vor dem Gegenangriff der Streitkräfte der Ukraine. Damals überredeten die Invasoren 13 ukrainische Familien, ihre Kinder in Sommerkinderlager zu schicken, um sie „vor Kugeln zu schützen“. Nachdem die Invasoren aus der Region Charkiw geflohen waren, wurden die Kinder nie an ihre Eltern zurückgegeben.

„Eltern, die Raschisten wollen keine ukrainischen Kinder rehabilitieren, das sind Provokationen. Die Kinder wollen als Geiseln genommen, entführt und umgesiedelt werden“, sagt der Abgeordnete.

Hlan merkt an, dass Russland für solche Aktionen zur Verantwortung gezogen wird, aber Eltern sollten jetzt alles tun, um ihre Kinder zu schützen…