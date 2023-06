In der Region Cherson wurden bereits 2.339 Menschen evakuiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bis zum 8. Juni wurden bereits 2.339 Menschen, darunter 120 Kinder, aus dem überschwemmten Gebiet in der Region Cherson evakuiert. Dies teilte der Staatliche Notfalldienst mit.

Es wurde festgestellt, dass 563 Menschen, darunter 28 Kinder, gerettet wurden. psychologische Hilfe wurde für 201 Personen geleistet. Es gibt neun Evakuierungspunkte. Der Rettungsdienst erhielt 856 Anrufe von Bürgern.

Nach vorläufigen Angaben sind 32 Siedlungen und 3625 Häuser am rechten Ufer des Dnjepr überflutet. Die Evakuierung geht weiter.

Um die Folgen zu beseitigen, sind 1817 Personen und mehr als 345 Ausrüstungseinheiten im Einsatz, darunter 809 Retter und 171 Ausrüstungseinheiten des staatlichen Rettungsdienstes sowie 45 schwimmende Fahrzeuge.

Zuvor hatte das Innenministerium 2.334 Evakuierte gemeldet.

Demnach wurden 1.765 Menschen aus dem Stadtteil Korabel, 210 aus dem Bezirk Korabelny in Cherson, 27 aus dem Bezirk Dneprovsky in Cherson, 10 aus dem Bezirk Suvorovsky in Cherson, 3 aus Chernobaevka, 27 aus Kalininskyi, 4 aus Bobrovy Kut, aus Krasnolubetskiy – 14, aus Zapovit – 5, aus Tyaginka – 41, aus Burgunka – 10, aus Nikolskiy – 10, aus Kazatskiy – 4, aus Sadovoye – 75, aus Poniatovka – 4, aus Lvovskiy – 3, aus Belozerkiy – 19, aus Ingulets – 89, aus Yasnaya Polyana – 4, aus Darjevka – 5, aus Tokarevka – 2.