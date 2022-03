In der Region Luhansk brennen aufgrund des Beschusses die Wälder

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net

Der Beschuss durch die russischen Besatzer in der Region Luhansk hat zu einem Massenbrand von Waldabfällen und trockenem Gras geführt. Dies erklärte der Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk, Serhij Gaidai, am 27. März auf seiner Facebook-Seite.

Etwa 15 Hektar standen in Flammen. In einem der Bauernhöfe in Kremenna brach ein großes Feuer aus. Die Rettungskräfte löschten es.

Gaidai appellierte an die Bewohner der Region Luhansk, kein trockenes Gras zu verbrennen. „Sie kann jetzt viel Schaden anrichten. Der Staatliche Katastrophenschutz hat keine Zeit zum Löschen, wir haben jetzt schon genug Schaden durch Orks. Seien wir vorsichtig und gewissenhaft“, betonte Gaidai.

