In der Region Moskau beklagen sich weitere Angehörige darüber, dass die Mobilisierten wie Fleisch weggeworfen werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Angehörige der mobilisierten Invasoren aus der Region Moskau haben eine Videobotschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den Verteidigungsminister Sergej Schoigu aufgenommen, in der sie die Rückkehr ihrer Söhne und Ehemänner aus den Angriffseinheiten fordern.

Quelle: Medusa mit Verweis auf den Telegramkanal Mobilisierung. News“

Details: Nach Angaben der Frauen wurden ihre Angehörigen im September 2022 mobilisiert. In den folgenden drei Monaten wurden sie zu Artilleristen ausgebildet. Ende Dezember wurden die Soldaten in das Kriegsgebiet in der Ukraine geschickt, wo sie zwei weitere Monate auf ihre Bewaffnung warteten. Danach, so berichten Angehörige, wurde den mobilisierten Männern mündlich mitgeteilt, dass sie nun Sturmtruppen seien, und sie wurden dann an die Front versetzt.

Direkte Ansprache von Angehörigen: „Unsere mobilisierten Männer werden wie Fleisch geworfen, um Befestigungen zu stürmen. Jeweils fünf Leute gegen eine gut bewaffnete Hundertschaft des Feindes.“

Weitere Einzelheiten: Die Frauen bitten darum, Soldaten von der Front zurückzurufen und sie mit Gewehren und Munition zu versorgen. Wie bei solchen Aufrufen üblich, sehen sie nichts Falsches darin, dass ihre Verwandten in ein fremdes Land gehen, um Territorium zu erobern und Menschen zu töten.

Zuvor wurde eine Videobotschaft der mobilisierten Männer der 580. separaten Haubitzen-Artillerie-Division ins Internet gestellt. Sie erklärten, dass sie am 31. Dezember in der so genannten „Donezker Volksrepublik“ angekommen seien. am 1. März wurde bekannt gegeben, dass sie dem 114. Sturminfanterieregiment zugeteilt wurden. am 9. März wurden die ersten 15 Personen in den Angriff geschickt. In ihrem Appell baten die mobilisierten Männer Putin, „die Situation zu klären“ und sie von der Front zurückzurufen.

