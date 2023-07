In der Region Mykolajiw kam es zu Explosionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Samstagabend wurde in mehreren Regionen der Südukraine ein Luftalarm ausgerufen. Nach der Auslösung des Alarms waren in der Region Mykolajiw Explosionen zu hören. Darüber berichtet am Samstag, 15. Juli, Monitoring of enemy activity.

Wie die Überwachungskanäle am Vortag berichteten, droht in der Region Mykolajiw der Einsatz von Angriffsdrohnen durch die Armee der Russischen Föderation.

Es wird auch berichtet, dass die Drohnen auf dem Weg nach Krywyj Rih sind.