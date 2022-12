Region Odessa: Die Behörden warnen vor anhaltenden Stromausfällen und bitten darum, die Region zu verlassen, wenn möglich

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

DTEK in der Region Odessa berichtet, dass die Wiederherstellung der Stromversorgung in der Region Odessa nach feindlichem Beschuss viel mehr Zeit in Anspruch nehmen wird als in früheren Zeiten. Die Behörden sagen, dass dies bis zu 2-3 Monate dauern kann.

Quelle: DTEK Odessa Power Grids, Department of Life Support Systems and Energy Efficiency of Odessa Regional State Administration

„Odessa und fast die gesamte Region sind weiterhin ohne Strom.

Die Situation im Energiesektor der Region Odessa bleibt schwierig.“

Details: Inzwischen berichten die Behörden, dass es sich „nicht um Tage, sondern sogar um Wochen handelt und es möglich ist, dass 2-3 Monate.“

„Wir verstehen, wie schwierig es ist, so lange ohne Strom zu sein.

Wenn Sie verstehen, dass es für Sie in naher Zukunft schwierig sein wird, ohne Strom auszukommen, und Sie die Möglichkeit haben, die Stadt Odessa vorübergehend in die Region Odessa oder darüber hinaus zu verlassen, dann ist es das wert.“

VIDEO DES TAGES

Erinnerung: Infolge des Angriffs feindlicher Kamikaze-Drohnen in der Nacht zum Samstag in der Region Odessa kam es zu erheblichen Schäden an den Energieinfrastruktureinrichtungen, Tausende von Verbrauchern waren ohne Strom…