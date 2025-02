In der Region Odessa starben drei Kinder unter dem Eis

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Kinder hatten beschlossen, das Eis auf seine Festigkeit zu testen, aber es versagte. Taucher des staatlichen Rettungsdienstes zogen die Leichen der Opfer aus dem Wasser.

In dem Dorf Korsuntsy in der Region Odessa sind am 15. Februar drei Jungen, zwei von ihnen 15 und einer 14 Jahre alt, auf dem örtlichen Teich durch das Eis gefallen. Dies berichtet der Pressedienst des staatlichen Rettungsdienstes am Samstag, den 15. Februar.

Es wird angemerkt, dass die Kinder beschlossen haben, das Eis auf seine Festigkeit zu testen, aber es hat nicht standgehalten.

Passanten riefen die Rettungskräfte, aber die Kinder konnten nicht gerettet werden. Taucher des staatlichen Rettungsdienstes zogen die Leichen der Opfer aus dem Wasser.

Bislang arbeiten Psychologen des Staatlichen Rettungsdienstes mit den Angehörigen der Kinder zusammen.

Zuvor, am 13. Februar, waren vier Kinder, die auf dem zugefrorenen Fluss Ingulets spazieren gingen, in der Gemeinde Velikoalexandrovska durch das Eis gestürzt. Ein 16-jähriges Mädchen sah dies. Sie eilte zu Hilfe und ging ebenfalls unter Wasser. Glücklicherweise konnten sie und eines der Mädchen von besorgten Menschen herausgeholt werden.

In der Nacht fanden Taucher des staatlichen Rettungsdienstes mit Hilfe einer Unterwasserdrohne die Leichen der beiden Kinder. Die Leiche des Jungen wurde 500 Meter von der Stelle entfernt gefunden, an der die Kinder durch das Eis gefallen waren.