In der Region Odessa wurden 23 Mobilisierungsverweigerer auf einmal gestoppt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Einwohner der Regionen Kiew, Donezk, Charkiw, Dnipropetrowsk, Luhansk, Tscherkassy, Saporischschja, Tschernihiw und Sumy handelten auf Anweisung des Verwalters des Telegramkanals.

In der Region Odessa, nahe der Grenze zu Moldawien, hielten Grenzschützer 23 Männer an, die versuchten, illegal in das Nachbarland einzureisen. Darüber berichtete am Mittwoch, den 10. Juli, der Pressedienst des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine.

Es wird berichtet, dass 23 Einwohner der Regionen Kiew, Donezk, Charkiw, Dnipropetrowsk, Luhansk, Tscherkassy, Saporischschja, Tschernihiw und Sumy auf Anweisung des Verwalters des Telegramkanals gehandelt haben. Der Verwalter erhielt von jedem Hinterzieher der Mobilisierung zwischen 5 und 16 Tausend US Dollar.

„Die vollen Kosten der Reise zahlten die Täter sofort in die Kryptokasse. Die Touristen fuhren auf einem Getreidetransporter des Handlangers des Veranstalters zur Grenze, von wo aus sie zu Fuß zur Staatsgrenze gingen. Der Spaziergang dauerte jedoch nicht lange. In der Nähe eines der Dörfer im Bezirk Podolsk wurden alle, die illegal in die transnistrische Region der Republik Moldau einreisen wollten, von Grenzschützern festgenommen“, heißt es in dem Bericht.

Wir erinnern daran, dass das State Bureau of Investigation den Gesetzeshüter enttarnt hat, der ein „Schema“ für die Umgehung der Mobilisierung organisiert hat. Er hat zusammen mit drei Komplizen für 6-10 Tausend Dollar „Kunden“ illegal ins Ausland geschickt.