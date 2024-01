In der Region Vorkarpaten wurde ein Grundstücksgeschäft in der Nähe von Bukovel aufgedeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Beamter des staatlichen Geokatasters in der Region Iwano-Frankiwsk hat illegal Land in der Nähe des Skigebietes Bukovel aus dem Staatseigentum enteignet. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Samstag, den 6. Januar mit.

„Der Verdächtige hat, ohne dazu befugt zu sein, eine illegale Anordnung unterzeichnet und erlassen. Infolgedessen wurden Grundstücke in der Nähe des Bukovel-Skikomplexes den forstwirtschaftlichen Flächen entzogen, die sich in ständiger Nutzung des Staatsbetriebs Nadvornyanskoe Forstwirtschaft befanden. Später wurden diese Grundstücke im Wert von 17 Millionen Hrywnja in Privatbesitz überführt“, heißt es in dem Bericht.

Der Beamte wurde des Machtmissbrauchs verdächtigt (Teil 3 des Artikels 365 des Strafgesetzbuches der Ukraine). Die vorgerichtlichen Ermittlungen dauern an.

Zuvor war die illegale Aneignung von Grundstücken des Staudamms des Kiewer Wasserkraftwerks aufgedeckt worden. Die Gesamtfläche beträgt mehr als 5 Hektar und ihr geschätzter Wert mehr als 15 Millionen Hrywnja.