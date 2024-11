Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ehemalige Abgeordnete befindet sich in Haft. Ihm droht eine lebenslange Freiheitsstrafe mit Beschlagnahmung des Vermögens.

In der Region Sumy wurde ein Agent des FSB festgenommen. Wie sich herausstellte, handelt es sich um einen 48-jährigen ehemaligen Abgeordneten des Stadtrats von Schostka von der verbotenen Partei der Regionen, der die Verteidigungskräfte ausspioniert und die Russen aufgefordert hatte, die Stadt zu bombardieren. Dies teilte der Sicherheitsdienst der Ukraine am 1. November mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Agent verdeckt die Bewegungsrichtungen von Staffeln der ukrainischen Streitkräfte verfolgt und die Standorte der ukrainischen Truppen aufgezeichnet hat, die das Grenzgebiet der Region Sumy verteidigen. Zu diesem Zweck fuhr er mit seinem Auto durch das Gebiet und machte entsprechende Fotos und Videos.

Außerdem versuchte der Verräter, die benötigten Informationen von Bekannten in Gesprächen zu Hause zu erfahren. Er schickte die erhaltenen Informationen an einen Mitarbeiter der FSB-Abteilung in der Region Brjansk. Seine Identität und seine persönlichen Daten wurden bereits vom Sicherheitsdienst festgestellt.

In den Agenturberichten forderte der Verräter neben der Angabe von Koordinaten die Russen auf, die Stadt so schnell wie möglich anzugreifen, einschließlich der Gebäude des Territorialen Zentrums für Fertigstellung und soziale Unterstützung.

Der ehemalige Abgeordnete wurde an seinem Wohnort in Schostka festgenommen.

Nach Angaben des Sicherheitsdienstes der Ukraine wurde er im Juli dieses Jahres vom FSB aus der Ferne rekrutiert. Bei der Durchsuchung wurde bei ihm ein Mobiltelefon mit Beweisen für subversive Aktivitäten beschlagnahmt.

Der ehemalige Abgeordnete wurde über den Verdacht des Staatsverrats informiert, der unter dem Kriegsrecht begangen wurde.

Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft. Ihm droht eine lebenslange Freiheitsstrafe mit Beschlagnahmung des Vermögens.