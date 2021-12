Die Regulierungsbehörde hat gegen Naftohas eine Geldstrafe verhängt, weil sie ihre Inspektoren nicht zugelassen hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Nationale Energie- und Versorgungsregulierungskommission hat die ukrainische Naftohas mit einem Bußgeld belegt, weil sie ihren Vertretern im November nicht erlaubt hat, das Unternehmen zu inspizieren.

Insbesondere wurde die National Joint Stock Company mit einer Geldstrafe in Höhe von 850.000 Hrywnja belegt, weil sie in den vergangenen vier Jahren Inspektoren bei einer planmäßigen Inspektion der Gasversorgung keinen Zutritt zu einer Anlage gewährt hat, und mit drei weiteren Geldstrafen in Höhe von jeweils 102.000 Hrywnja, weil sie Inspektoren bei drei außerplanmäßigen Inspektionen keinen Zutritt gewährt hat.

Es sei darauf hingewiesen, dass Naftohas in den drei Quartalen des Jahres 2021 einen Nettogewinn von 2,5 Mrd. Hrywnja erzielte.

Das Kabinett bestimmt, wer Gas von Naftohas erhalten kann.