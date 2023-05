Bei der Rekonstruktion der Hochspannungsleitungen im Gebiet Charkiw wurde eine Rekordzahl von Minen gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Sappeure haben 250 Panzerminen entschärft, die unter einer Stromleitung zwischen den Dörfern Grakowo und Mospanowo im Gebiet Charkiw verlegt waren. Das teilte der Pressedienst von Charkiwoblenergo am 16. Mai mit.

Wie der Leiter des Charkiwer Hochspannungsbereichs der elektrischen Netze (HHA) Alexander Ganus feststellte, lagen die Minen sehr dicht zwischen zwei Überspannungen der nur 300 Meter langen Leitung.

„Das ist die Rekordmenge an Minen in der gesamten Zeit des Hochspannungsbetriebs der HHA, so etwas haben wir noch nicht gesehen. Das Bombenentschärfungskommando entschärfte sie und entfernte sie vom Gelände. Danach konnten wir mit Spezialausrüstung – einem Kran, einem Turm und einem Bohrgerät – weiterarbeiten“, präzisierte er.

Nach Angaben des Leiters des REC befinden sich die Arbeiten zur Wiederherstellung der Leitung in der Endphase, und die Bewohner von Mospanovo können damit rechnen, dass sie in naher Zukunft wieder Strom haben werden.

In der Region Cherson verursachte eine russische Mine eine Explosion von Energiearbeitern, bei der zwei Menschen starben.