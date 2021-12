Ein Rentner kam bei einem Brand in der Region Winnyzja ums Leben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In dem Dorf Gorodyshche, Region Vinnitsya, kam eine 85-jährige Hausbesitzerin bei einem Brand in einem Privathaus ums Leben. Dies berichtet der Pressedienst des Staatlichen Notstandsdienstes.

„23. Dezember um 02:55 Uhr wurde berichtet, dass ein privates Wohnhaus im Dorf Gorodyshche von Peschan Tulchinsky Bezirk ist in Brand in einem Bereich von etwa 32 qm,“ – sagte in der Nachricht.

Um 3:50 Uhr war das Feuer lokalisiert und um 4:27 Uhr gelöscht.

Bei der Demontage und Verschüttung des Hauses fanden die Einsatzkräfte des staatlichen Rettungsdienstes einen Mann ohne Lebenszeichen. Die Verstorbene war die Ehefrau des Hausbesitzers.

Die wahrscheinliche Ursache des Brandes war ein Verstoß gegen die Brandschutzvorschriften beim Betrieb der Ofenheizung…