Die Reparaturteams von DTEK haben die Stromversorgung von 47.000 Verbrauchern wiederhergestellt, die aufgrund der russischen Angriffe ohne Strom waren

Innerhalb von vier Tagen haben die Reparaturteams von DTEK die Stromversorgung von 47.000 Verbrauchern wiederhergestellt, die aufgrund von Angriffen russischer Aggressoren stromlos waren. Dies gab das Unternehmen am Freitag, den 19. April bekannt.

Wir sprechen von 81 Siedlungen in den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk, die ständig unter feindlichem Beschuss leiden.

So bleibt die Lage in Donezk wegen des ständigen Beschusses, der die Energieinfrastruktur zerstört, sehr schwierig.

„Trotz der schwierigen Lage in der Region konnten die Stromtechniker in den letzten drei Tagen mit Genehmigung des Militärs zu einer Reihe von beschädigten Netzen vordringen und sie reparieren. Wieder mit Licht für die Häuser von 37 Tausend Familien in 70 Siedlungen der Region Donezk“, heißt es in dem Bericht.

Die Region Dnipropetrowsk, insbesondere der Süden der Region, ist ebenfalls regelmäßigem Beschuss ausgesetzt. Zwischen dem 15. und 18. April brachten Reparaturmannschaften 7,6 Tausend Einwohnern der Region in 11 Siedlungen wieder Licht.

DTEK stellte fest, dass in einigen Siedlungen in der Nähe der Kampfzone Stromtechniker dutzende Male das Licht wiederhergestellt haben und dies auch weiterhin immer wieder tun.