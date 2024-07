Die Reserven der Ukraine sind den dritten Monat in Folge gesunken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Nationalbank hat etwa 3 Mrd. Dollar ausgegeben, um das Defizit an Devisen auf dem Markt zu decken und Schulden zu bezahlen.

Ende Juni sanken die internationalen Reserven der Ukraine um 2,9 Prozent (1,143 Mrd. Dollar) auf 37,894 Mrd. Dollar. Dies teilte die Nationalbank am Freitag, den 5. Juli mit.

„Diese Dynamik ist auf Währungsinterventionen der Nationalbank der Ukraine zur Deckung des strukturellen Defizits an Devisen auf dem Markt und zur Glättung von Wechselkursschwankungen sowie auf Schuldentilgungen des Landes in Fremdwährung zurückzuführen“, hieß es in der Erklärung.

So belief sich der Nettoverkauf von Devisen durch die Nationalbank der Ukraine im Juni auf 2,99 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von 2,7% im Vergleich zum Mai entspricht.

Für die Bedienung und Rückzahlung von Staatsschulden in Fremdwährung wurden 444,5 Millionen Dollar gezahlt, davon:

315,7 Millionen Dollar – Bedienung und Rückzahlung von Staatsanleihen in Fremdwährung; * 73,6 Millionen Dollar – Bedienung und Rückzahlung von Schulden bei der Weltbank; * 55,2 Millionen Dollar – Zahlung von Schulden an andere internationale Gläubiger. Darüber hinaus zahlte die Ukraine 247,6 Millionen Dollar an den IWF.

Gleichzeitig gingen auf den Devisenkonten der Regierung bei der ukrainischen Nationalbank 2,43 Mrd. Dollar ein. Von diesem Betrag:

2.021,4 Millionen Dollar von der Europäischen Union im Rahmen des Instruments der Ukraine-Fazilität; * 407,3 Millionen Dolap – aus der Platzierung von Staatsanleihen in Fremdwährung; * 3 Millionen Dollar – von der Weltbank. Damit gehen die Reserven der Ukraine den dritten Monat in Folge zurück, nachdem sie einen historischen Höchststand von 43,7 Milliarden Dollar erreicht hatten. Der stärkste Rückgang war im Mai – fast 8 Prozent.