Die Reserven der Ukraine sind stark zurückgegangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach den Ergebnissen vom Januar sind die internationalen Reserven der Ukraine um fast 5% oder 1,98 Milliarden Dollar auf 38,525 Milliarden Dollar gesunken. Diese Daten wurden von der Nationalbank am Dienstag, den 6. Februar veröffentlicht.

„Diese Dynamik ist auf Währungsinterventionen der ukrainischen Nationalbank zur Aufrechterhaltung der Wechselkursstabilität, auf Schuldenzahlungen des Landes in Fremdwährung und auf ein im Vergleich zu den Vormonaten geringeres Volumen an internationaler Hilfe zurückzuführen“, heißt es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Nettoverkauf von Fremdwährungen durch die Regulierungsbehörde im letzten Monat 2,5 Mrd. $ überstieg, was 29% weniger als im Vormonat ist.

Gleichzeitig stellte die Nationalbank der Ukraine fest, dass im Januar 898,9 Millionen Dollar auf das Konto des Ministerkabinetts überwiesen wurden und 441,6 Millionen Dollar für die Bedienung und Rückzahlung von Staatsschulden gezahlt wurden.

Die Nationalbank wies auch darauf hin, dass das aktuelle Volumen der Reserven durch die Neubewertung des Wertes von Finanzinstrumenten positiv beeinflusst wurde und um 86,3 Millionen Dollar zunahm.

„Das derzeitige Volumen der internationalen Reserven bietet eine Finanzierung für 5,1 Monate zukünftiger Importe“, fasste die Zentralbank zusammen.